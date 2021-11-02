Вакцинований Джон Бон Джові захворів на коронавірус

Американський музикант Джон Бон Джові днями виявив, що у нього коронавірус. Він повинен був виступити у суботу, 30 жовтня, Маямі, але перед самим концертом експрес-тест показав позитивний результат. Зараз чоловік почувається добре, оскільки через вакцинацію він не має важких симптомів.

59-річний Бон Джові був змушений скасувати концерт у Маямі-Біч через виявлену хворобу. Музикант поділився, що почувається добре, але на прохання лікарів, дотримується постільного режиму й береже сили.

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Коли публіка очікувала виходу Джона Бон Джові, диктор вийшов на сцену та оголосив, що концерту не буде. Наразі нічого не відомо про перенесення концерту. Перед подією власники квитків мали пред'явити докази вакцинації чи негативні результати тестів, щоб потрапити на концерт.

"Джон чудово почувається", – сказав диктор присутнім, додавши, що співак "Livin' On a Prayer" збирався спати. Бон Джові також мав взяти участь у зустрічі з відвідувачами концерту, яка теж, на жаль, не відбулась.

Коли щеплювався співак і якою вакциною – невідомо.

Найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація.– невакциновані. Так, щеплені люди також можуть захворіти, але при цьому у них значно менші ризики госпіталізації та смерті.