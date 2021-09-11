Під час другої вагітності 24-річна Кайлі Дженнер не зраджує своєму епатажному та відвертому стилю. Так, зірка обновила гардероб і день за днем вражає публіку новими ефектними появами на Тижні моди в Нью-Йорку.

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Для третього виходу після підтвердження другої вагітності мільйонерка обрала чорний ультрапрозорий комбінезон з мережива від розкішного бренду LaQuan Smith. Обтисле вбрання зухвало підкреслило не лише округлий живіт, а й інші форми моделі.

Сміливий комбінезон Кайлі Дженнер поєднала з чорним пальтом оверсайз і шкіряними туфлями з квадратним носком. Волосся зірка зібрала в низький пучок, а стилісти зробили їй фантастичний макіяж з рум'янами.

Вагітна Кайлі Дженнер у мереживному комбінезоні / Фото з інстаграму знаменитості

Вагітна Кайлі Дженнер у мереживному комбінезоні / Фото з інстаграму знаменитості

Реакція мережі на прозорий комбінезон Кайлі Дженнер

На диво, більшість фанів були в захваті від відвертого образу майбутньої матусі. Кайлі Дженнер і її зухвале вбрання вони засипали компліментами та лайками – 12,5 мільйонів за добу: