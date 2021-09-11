Во время второй беременности 24-летняя Кайли Дженнер не изменяет своему эпатажному и откровенному стилю. Так, звезда обновила гардероб и день за днем поражает публику новыми эффектными появлениями на Неделе моды в Нью-Йорке.

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Для третьего выхода после подтверждения второй беременности миллионерша выбрала черный ультрапрозрачный комбинезон из кружева от роскошного бренда LaQuan Smith. Обтягивающее одеяние вызывающе подчеркнуло не только округлый живот, но и другие формы модели.

Смелый комбинезон Кайли Дженнер соединила с черным пальто оверсайз и кожаными туфлями с квадратным носком. Волосы звезда собрала в низкий пучок, а стилисты сделали ей фантастический макияж с румянами.

Беременная Кайли Дженнер в кружевном комбинезоне / Фото из инстаграма знаменитости

Беременная Кайли Дженнер в кружевном комбинезоне / Фото из инстаграма знаменитости

Реакция сети на прозрачный комбинезон Кайли Дженнер

На удивление, большинство фанов были в восторге от откровенного образа будущей мамочки. Кайли Дженнер и ее дерзкий наряд они засыпали комплиментами и лайками – 12,5 миллионов за сутки: