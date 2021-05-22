Телеведуча Катя Осадча, яка вагітна третьою дитиною, показала нові фото на особистій сторінці. Вона оприлюднила зворушливі кадри з чоловіком Юрієм Горбуновим. Пара сфотографувалась під час чергових зйомок.
Дивіться також Вагітна Катя Осадча захопила вишуканим образом в елегантному піджаку: фото
Фото Каті Осадчої з Юрієм Горбуновим
Вагітна Катя Осадча все ще не йде в декрет, а продовжує працювати. Світлину з Юрієм Горбуновим зірка зробила перед світським заходом. Подружжя позувало в ніжних обіймах та щиро усміхалося на камеру. Шоумен обрав для зйомки елегантний чорний смокінг та метелик.
Телеведуча постала перед камерою у бездоганному образі. Вона приміряла довгу сукню з відвертим верхом-декольте винного кольору та пишною багатошаровою персиковою спідницею, що приховувала округлий животик.
Катя Осадча зібрала волосся в акуратний пучок ззаду й доповнила зачіску незвичним аксесуаром. Розкішний образ доповнювали й масивні срібні сережки. На обличчі зірка зробила гарний макіяж. Вона нафарбувала повіки чорними тінями в стилі smokey eyes та злегка підкреслила губи ніжно-рожевою помадою.
Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму зірки
Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму зірки
Реакція мережі
Більшість шанувальників захопив новий вишуканий образ Каті Осадчої. Серія світлин подружжя набрала 30 тисяч вподобань та безліч коментарів із компліментами:
- "Катя – чарівна, Юрій – клас";
- "Шикарні";
- "Хороша пара";
- "Прекрасні! Ви чудово виглядаєте разом";
- "Ви просто вау".
Однак зазначимо, що багато підписників не були задоволені вбранням телеведучої:
- "Сукня як штора";
- "Сукня жахлива";
- "Що це за вбрання? Жах".