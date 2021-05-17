Церемонія нагородження Viva! Awards 2021 стала однією з тих світських подій, які в період карантинних обмежень відбулися в офлайн-форматі. Тому до неї прикута особлива увага публіки.
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Такою премією видання Viva! наголошує: "Далі буде!". Творці видання прагнули відзначити досягнення зірок, діячів культури та блогерів за цей непростий рік.
Переможці Viva! Awards 2021
- Опора року: Маша Єфросиніна
- Діджитал-прорив: Надя Дорофєєва
- Королева інстаграму: Оля Полякова
- Артист року: Сергій Танчинець (гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ)
- Благодійність: Катерина Кухар та Олександр Стоянов
- Блогер року: Раміна Есхакзай
- Прорив року: Стас Жирков
- Медіакар'єра року: Стас Гордєєв
Фото церемонії Viva! Awards 2021
Надя Дорофєєва на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!
Катерина Кухар на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!
Олександр Стоянов і Катерина Кухар на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!
Раміна Есхакзай на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!
Сергій Танчинець на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!
Єгор Гордєєв на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!
Стас Жирков і головна редакторка журналу Viva! Іванна Слабошпицька / Фото Viva!
Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!
Церемонія Viva! Awards 2021 / Фото Viva!