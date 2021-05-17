Церемонія нагородження Viva! Awards 2021 стала однією з тих світських подій, які в період карантинних обмежень відбулися в офлайн-форматі. Тому до неї прикута особлива увага публіки. 

Цікаво YUNA-2021: переможці музичної премії

Такою премією видання Viva! наголошує: "Далі буде!". Творці видання прагнули відзначити досягнення зірок, діячів культури та блогерів за цей непростий рік. 

Переможці Viva! Awards 2021

  • Опора року: Маша Єфросиніна
  • Діджитал-прорив: Надя Дорофєєва
  • Королева інстаграму: Оля Полякова
  • Артист року: Сергій Танчинець (гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ)
  • Благодійність: Катерина Кухар та Олександр Стоянов
  • Блогер року: Раміна Есхакзай
  • Прорив року: Стас Жирков
  • Медіакар'єра року: Стас Гордєєв

Фото церемонії Viva! Awards 2021

Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!

Катерина Кухар
Катерина Кухар на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!

Катерина Кухар
Олександр Стоянов і Катерина Кухар на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!

Раміна Есхакзай
Раміна Есхакзай на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!

Сергій Танчинець
Сергій Танчинець на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!

Єгор Гордєєв
Єгор Гордєєв на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!

Стас Жирков
Стас Жирков і головна редакторка журналу Viva! Іванна Слабошпицька / Фото Viva!

Оля Полякова
Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський на Viva! Awards 2021 / Фото Viva!

Viva!
Церемонія Viva! Awards 2021 / Фото Viva!