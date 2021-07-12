Вагітна Катя Осадча прогулялась біля моря в Одесі: фото ніжного образу
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Українська телеведуча Катя Осадча поділилась з шанувальниками новими фото. Цього разу вона відвідала Одесу й показала ніжний образ у лавандовій сукні.
Успішна українська телеведуча Катя Осадча продовжує поєднувати відпочинок з відрядженнями. Днями зірка відправилась в Одесу. Новими світлинами вона поділилась на особистій сторінці в інстаграмі.
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Образ Каті Осадчої
Знаменитість влаштувала невелику літню прогулянку біля моря. Для цього вона обрала легке вбрання. Катя Осадча приміряла об'ємну сукню лавандового кольору з принтом довжини максі, яка ледь приховувала вагітний животик.
Таке вбрання телеведуча поєднала з молочними еспадрильями. Також образ доповнювало ніжне намисто на шиї та сонцезахисні окуляри. Катя Осадча зібрала волосся у зручний хвіст ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж.
Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Попередні образи Каті Осадчої
- Зірка взяла участь у зйомках серед лавандового поля. Вона приміряла білу сукню та стильний капелюшок;
- Телеведуча побувала на Atlas Weekend 2021. Зірка зачарувала образом у чорній сукні з гороховим принтом.
- Катя Осадча вкотре підкорила чарівним аутфітом для зйомок. Вона постала перед камерою у фіалковій сукні.