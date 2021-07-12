Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая продолжает совмещать отдых с командировками. На днях звезда отправилась в Одессу. Новыми фотографиями она поделилась на личной странице в инстаграме.
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Образ Кати Осадчей
Знаменитость устроила небольшую летнюю прогулку возле моря. Для этого она выбрала легкое платье. Катя Осадчая примерила объемное платье лавандового цвета с принтом длины макси, которое едва скрывало беременный животик.
Такой наряд телеведущая соединила с молочными эспадрильями. Также образ дополняло нежное ожерелье на шее и солнцезащитные очки. Катя Осадчая собрала волосы в удобный хвост сзади, а на лице сделала легкий макияж.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Предыдущие образы Кати Осадчей
- Звезда приняла участие в съемках среди лавандового поля. Она примерила белое платье и стильную шляпку;
- Телеведущая побывала на Atlas Weekend 2021. Звезда очаровала образом в черном платье с гороховым принтом.
- Катя Осадчая раз покорила волшебным аутфитом для съемок. Она предстала перед камерой в фиалковом платье.