Успішна українська телеведуча Катя Осадча продовжує поєднувати відпочинок з відрядженнями. Днями зірка відправилась в Одесу. Новими світлинами вона поділилась на особистій сторінці в інстаграмі.

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Образ Каті Осадчої

Знаменитість влаштувала невелику літню прогулянку біля моря. Для цього вона обрала легке вбрання. Катя Осадча приміряла об'ємну сукню лавандового кольору з принтом довжини максі, яка ледь приховувала вагітний животик.

Таке вбрання телеведуча поєднала з молочними еспадрильями. Також образ доповнювало ніжне намисто на шиї та сонцезахисні окуляри. Катя Осадча зібрала волосся у зручний хвіст ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

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