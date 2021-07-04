Успішна українська телеведуча продовжує підкорювати мережу бездоганними образами для зйомок. Днями вона опублікувала чергову серію фото на особистій сторінці.

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Образ Каті Осадчої

Знаменитість позувала перед камерою на тлі фотозони, прикрашеної численними букетами квітів. Для нового робочого дня Катя Осадча обрала надзвичайно ніжну сукню фіалкового кольору довжини максі з відкритими плечима. Рюші та шиї та рукавах додавали елегантності, а тонкий пояс злегка підкреслив вагітний животик.

Катя Осадча поєднала таке вбрання з бірюзовими босоніжками без підборів. Вона зібрала волосся в акуратний пучок, доповнивши зачіску капелюхом з ліловою стрічкою.

На обличчі телеведуча зробила гарний макіяж, що став вдалим завершенням look. Вона підкреслила повіки рожевими тінями й стрілками, а губи нафарбувала нюдовою помадою.

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