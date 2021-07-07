У Києві відбувається один із наймасштабніших музичних фестивалів країни Atlas Weekend. До столиці приїхали тисячі поціновувачів музики з різних куточків України. Також там зібралося багато знаменитостей.

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Серед представників українського шоу-бізнесу, яких можна зустріти на фестивалі, була й телеведуча Катя Осадча. Вона приїхала туди для зйомок програми, проте не втратила нагоди зробити декілька кадрів і похизуватися красивим образом.

Літній look Каті Осадчої

Катя Осадча постала перед камерою в літній сукні чорного кольору з принтом у білий горошок. Вбрання мало спокусливе декольте та виріз на спині, що додавали образові особливого шарму. Також сукні мала вільне пошиття, тому була комфортною для вагітної ведучої.

Такий look Осадча поєднала зі стильним білим взуттям. Серед аксесуарів аутфіт доповнювали стильні ланцюжки та головний убір від відомого українського дизайнера Руслана Багінського. Волосся Катерина зібрала у хвіст ззаду, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.



Катя Осадча в чорній сукні в білий горошок / Фото з інстаграму Каті Осадчої



Катя Осадча в чорній сукні в білий горошок / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Нагадаємо, нещодавно Катя побувала на ще одному музичному фестивалі – Leopolis Jazz Fest 2021, який відбувався у Львові. Тоді вона поставала перед публікою в довгій білій сукні з вирізом на нозі та рюшами на рукавах і знизу.