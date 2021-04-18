Катя Осадча продовжує диктувати тренди українським модницям. Вона часто публікує світлини зі зйомок, де постає в надзвичайно красивих аутфітах, а також ділиться з шанувальницями варіантами актуальних повсякденних образів.

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Трендовий look Каті Осадчої

Ведуча у вихідний вирішила провести час на свіжому повітрі. Вона постала перед камерою на тлі величних дерев. Для поїздки обрала обтислі темно-сині джинси, білий гольф і трендову куртку зеленого кольору, яку зав'язала поясом. Такий look Осадча поєднала з синіми гумовими чоботами з принтом в зірочки.

Образ Каті доповнила рожева кепка, яка гармонійно поєдналася з вбранням. Волосся зірка зібрала у хвіст ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну красу. Народна улюблениця мило усміхалася та насолоджувалася весняним днем.

"Коли вибрався в весняний ліс, але на зйомку", – написала в публікації Осадча.



Катя Осадча в трендовій зеленій куртці в лісі / Фото з інстаграму Каті Осадчої

У коментарях прихильники залишають на адресу ведучої багато приємних слів.