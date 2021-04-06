Голливудская актриса Галь Гадот беременна в третий раз. После заявления о предстоящем пополнении в семье она впервые поделилась фото в купальнике. На нем звезда фильма "Чудо-женщина" засветила заметно округлившийся животик.

35-летняя израильская актриса и модель уже воспитывает двух дочерей от бизнесмена Ярона Версано – 9-летнюю Альму и 4-летнюю Майю, а вскоре станет многодетной мамой. После объявления о беременности Галь Гадот впервые показала, как изменилась ее фигура.

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На пасхальных выходных она сфотографировалась у бассейна. На заднем дворе роскошного поместья звезда позировала в сплошном купальнике черного цвета с пикантным декольте. Пляжный наряд акцентировал на беременном животике "Чудо-женщины", который заметно округлился за последний месяц. С собранными в хвост волосами и солнцезащитных очках она читала книжку.

"Работаю над двумя большими проектами", – интригующе написала Галь Гадот.

За сутки сообщение Галь Гадот лайкнули почти 3 миллиона фолловеров. В комментариях они высказали предположение, что знаменитость работает над новым кинопроектом. Одни уверены, что актриса изучает сценарий супергеройского фильма "Чудо-женщина 3", другие же убеждены, что она готовится к съемкам второй части "Лиги справедливости" Зака Снайдера.

Что известно о беременности Галь Гадот