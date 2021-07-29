Вагітна Ешлі Грем підкорила аутфітом у трендовій сукні: фото на тлі пальм

Американська модель Ешлі Грем кілька тижнів тому оголосила про свою вагітність, тому зараз до неї прикута чимала кількість уваги. Днями зірка опублікувала нові фото, де поділилась стильним образом.

Відома пишнотіла модель Ешлі Грем часто публікує нові фото на особистій сторінці в інстаграмі. Там вона ділиться фотозйомками для модних журналів чи просто показує моменти зі свого життя. Зірка завжди демонструє щирість та відвертість у кадрі.

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Образ Ешлі Грем

Модель позувала перед камерою на тлі великих пальм вже під час заходу сонця, тож світлини вийшли особливо атмосферними. Для чергової фотосесії вона приміряла блідо-жовту в'язану сукню довжини міді на широких бретелях, що підкреслювала вагітний животик.

Ешлі Грем поєднала таке вбрання з чорними босоніжками, а також доповнила аутфіт сріблястими ланцюжками на шиї та сережками-підвісками.

Знаменитість розпустила довге волосся і вирівняла його. На обличчі Ешлі Грем зробила легкий макіяж, підкресливши очі чорними стрілками та нафарбувавши губи персиковим блиском.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Зазначимо, 13 липня Ешлі Грем вперше сповістила про другу вагітність. Вона оприлюднила чуттєве фото, яке зробив її чоловік. Зірка зізналась, що тільки починає усвідомлювати, що тепер починається новий період її життя.

Згодом Ешлі Грем знялась в оригінальній фотосесії, позуючи біля будинку серед лісу.