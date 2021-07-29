Известная пышнотелая модель Эшли Грэм часто публикует новые фото на личной странице в инстаграме. Там она делится фотосъемками для модных журналов или просто показывает моменты из своей жизни. Звезда всегда демонстрирует искренность и откровенность в кадре.

Смотрите также "Мисс Украина Вселенная" Анастасия Суббота беременна первенцем: пикантное фотопризнание

Образ Эшли Грэм

Модель позировала перед камерой на фоне больших пальм уже во время захода солнца, поэтому фотографии получились особенно атмосферными. Для очередной фотосессии она примерила бледно-желтое вязаное платье длины миди на широких бретельках, которое подчеркивало беременный животик.

Эшли Грэм соединила такой наряд с черными босоножками, а также дополнила аутфит серебристыми цепочками на шее и серьгами-подвесками.

Знаменитость распустила длинные волосы и выровняла их. На лице Эшли Грэм сделала легкий макияж, подчеркнув глаза черными стрелками и накрасив губы персиковым блеском.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Отметим, 13 июля Эшли Грэм впервые оповестила о второй беременности. Она обнародовала чувственное фото, которое сделал ее муж. Звезда призналась, что только начинает осознавать, что теперь начинается новый период ее жизни.

Впоследствии Эшли Грэм снялась в оригинальной фотосессии, позируя возле дома среди леса.