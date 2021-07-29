Известная пышнотелая модель Эшли Грэм часто публикует новые фото на личной странице в инстаграме. Там она делится фотосъемками для модных журналов или просто показывает моменты из своей жизни. Звезда всегда демонстрирует искренность и откровенность в кадре.
Смотрите также "Мисс Украина Вселенная" Анастасия Суббота беременна первенцем: пикантное фотопризнание
Образ Эшли Грэм
Модель позировала перед камерой на фоне больших пальм уже во время захода солнца, поэтому фотографии получились особенно атмосферными. Для очередной фотосессии она примерила бледно-желтое вязаное платье длины миди на широких бретельках, которое подчеркивало беременный животик.
Эшли Грэм соединила такой наряд с черными босоножками, а также дополнила аутфит серебристыми цепочками на шее и серьгами-подвесками.
Знаменитость распустила длинные волосы и выровняла их. На лице Эшли Грэм сделала легкий макияж, подчеркнув глаза черными стрелками и накрасив губы персиковым блеском.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Отметим, 13 июля Эшли Грэм впервые оповестила о второй беременности. Она обнародовала чувственное фото, которое сделал ее муж. Звезда призналась, что только начинает осознавать, что теперь начинается новый период ее жизни.
Впоследствии Эшли Грэм снялась в оригинальной фотосессии, позируя возле дома среди леса.