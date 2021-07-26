Нещодавно Ешлі приголомшила шанувальників новиною про другу вагітність. Минулого року вона вперше стала мамою і тепер готується до народження другого малюка. Навіть в особливому стані модель не припиняє позувати в еротичних фотосесіях.

До теми Вагітна Ешлі Грем показала великий животик у новій ефектній фотосесії

Нове гаряче фото Ешлі Грем

Днями пишнотіла красуня поширила світлину, на якій зображена повністю оголеною. Атмосферний знімок Грем зробила у похмуру погоду посеред поля й на тлі лісу. Це додало кадрові особливої магії.

Оголені груди зірка прикрила руками, обійнявши себе. Волосся вона розпустила й забрала назад, а на обличчі зробила красивий макіяж. Вуха Ешлі прикрашали вишукані сережки.



Оголена Ешлі Грем посеред поля / Фото з інстаграму Ешлі Грем

Цей знімок схожий на той, яким зірка оголосила про другу вагітність. Тоді Ешлі позувала на тлі краєвиду в тумані. Інтимні місця оголеного тіла дівчина прикривала білосніжною сорочкою, а рукою притримувала вагітний животик.