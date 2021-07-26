Недавно Эшли ошеломила поклонников новостью о второй беременности. В прошлом году она впервые стала мамой и теперь готовится к рождению второго малыша. Даже в особом состоянии модель не прекращает позировать в эротических фотосессиях.

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Новое горячее фото Эшли Грэм

На днях пышнотелая красавица запостила фотографию, на которой предстала полностью обнаженной. Атмосферный снимок Грэм сделала в пасмурную погоду посреди поля и на фоне леса. Это придало кадру особую магию.

Обнаженную грудь звезда прикрыла руками, обняв себя. Волосы она распустила и убрала назад, а на лице сделала красивый макияж. Уши Эшли украшали изысканные серьги.

Обнаженная Эшли Грэм посреди поля / Фото из инстаграма Эшли Грэм

Этот снимок похож на тот, которым звезда объявила о второй беременности. Тогда Эшли позировала на фоне пейзажа в тумане. Интимные места обнаженного тела девушка прикрывала белой рубашкой, а рукой придерживала беременный животик.