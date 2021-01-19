29-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі от-от народить первістка. Зараз вагітна зірка відпочиває на березі океану. Вона продемонструвала зміни фігури та засвітила великі груди в крихітному бікіні.

У жовтні минулого року Емілі Ратажковскі оголосила, що вагітна первістком. На ранніх термінах вона активно демонструвала в кадрі крихітний живіт, однак за кілька місяців форми зірки кардинально змінились. Незадовго до пологів модель зняла пікантне відео на березі океану, позуючи в зухвалому бікіні. Ролик вона опублікувала в профілі в інстаграмі.

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Вагітна Емілі Ратажковскі в бікіні

На піщаному пляжі красуня засмагала в крихітному бікіні на зав'язях, яке ледь прикривало інтимні місця. Схоже, купальник Емілі Ратажковскі носила ще до вагітності, адже бюстгальтер очевидно замалий для пишний грудей зірки, які помітно збільшились за останні місяці. Натомість стрінги сиділи на ній ідеально, підкреслюючи округлий живіт.



Вагітна Емілі Ратажковскі в бікіні / Фото Instagram Stories / @emrata

Майбутня матуся відпочивала без косметики на обличчі, показавши себе справжню без фотошопу та фільтрів. Вона підібрала сонцезахисні окуляри з анімалістичним принтом, а розкішне довге волосся розпустила. Емілі Ратажковскі сексуально покрутила стегнами на камеру, засвітивши пружні сідниці.

"Ангел у моєму животі", – зворушливо написала модель.

Що відомо про вагітність Емілі Ратажковскі

Про поповнення в родині зірка оголосила гучно. Вона знялась для обкладинки Vogue, продемонструвавши в кадрі помітно округлий живіт. Дитину Емілі Ратажковскі народить від чоловіка-продюсера Себастьяна Бір-Маккларда.

Наразі знаменитість не оголосила стать дитини, а раніше заявила, що дозволить первістку обрати стать самостійно та не нав'язуватиме йому жодних гендерних стереотипів. Однак у мережі припускають, що подружжя чекає на дівчинку, адже нещодавно читала книжку Girlhood ("Дівоцтво").