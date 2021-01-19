29-летняя американская модель и актриса Эмили Ратаковски вот-вот родит первенца. Сейчас беременная звезда отдыхает на берегу океана. Она продемонстрировала изменения фигуры и засветила большую грудь в крошечном бикини.

В октябре прошлого года Эмили Ратаковски объявила, что беременна первенцем. На ранних сроках она активно демонстрировала в кадре крошечный живот, однако за несколько месяцев формы звезды кардинально изменились. Незадолго до родов модель сняла пикантное видео на берегу океана, позируя в дерзком бикини. Ролик она опубликовала в профиле в инстаграм.

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Беременная Эмили Ратаковски в бикини

На песчаном пляже красавица загорала в крошечном бикини на завязях, которое едва прикрывало интимные места. Похоже, купальник Эмили Ратаковски носила еще до беременности, ведь бюстгальтер очевидно маловат для пышной груди звезды, которая заметно увеличилась за последние месяцы. Зато стринги сидели на ней идеально, подчеркивая округлый живот.



Беременная Эмили Ратаковски в бикини / Фото Instagram Stories / @emrata

Будущая мамочка отдыхала без косметики на лице, показав себя настоящую без фотошопа и фильтров. Она подобрала солнцезащитные очки с анималистическим принтом, а роскошные длинные волосы распустила. Эмили Ратаковски сексуально покрутила бедрами на камеру, засветив упругие ягодицы.

"Ангел в моем животе", – трогательно написала модель.

Что известно о беременности Эмили Ратаковски

О пополнении в семье звезда объявила громко. Она снялась для обложки Vogue, продемонстрировав в кадре заметно округлый живот. Ребенка Эмили Ратаковски родит от мужа-продюсера Себастьяна Бир-Маккларда.

Сейчас знаменитость не объявила пол ребенка, а ранее заявила, что позволит первенцу выбрать пол самостоятельно и не будет навязывать ему никаких гендерных стереотипов. Однако в сети предполагают, что супруги ждут девочку, ведь недавно читала книжку Girlhood ("Девичество").