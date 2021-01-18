Німецька топмодель та ведуча Гайді Клум вразила новим селфі. Зірка сфотографувалась у ліжку топлес, засвітивши звабливе тіло.

Мати чотирьох дітей та культова модель у свої 47 років не припиняє публікувати еротичні фото в інстаграм-профілі. Для нового кадру Гайді Клум позувала топлес, прикривши оголені груди ковдрою.

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На чорно-білій світлині зірка позувала в ліжку. З білизни на ній були лише крихітні стрінги, які не приховали ані тендітну талію, ані апетитні сідниці. Груди без бюстгальтера вона еротично тримала рукою та затулила білим простирадлом.

Попри те, що Гайді Клум не підібрала одягу, вона красувалась в ліжку з розкішним вечірнім макіяжем з темними тінями та стрілками. Модель випнула пухкі губи, надсилаючи поцілунки майже 8 мільйонам фоловерів. Волосся знаменитість звабливо розкинула на подушці, а в кадрі засвітила не лише вигини сексуального тіла, а й татуювання на правій руці.



Оголена Гайді Клум в ліжку / Фото Instagram / @heidiklum