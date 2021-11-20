У середу, 17 листопада, у Лос-Анджелесі відбувся приватний показ нашумілої комедії "Не дивися вгору" з Леонардо Ді Капріо та Меріл Стріп. Одну з головних ролей у картині зіграла 31-річна Дженніфер Лоуренс. Володарка Оскара не стала нехтувати нагодою засвітитися з колегами й вперше показати вагітний животик.

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На заході з'явилися режисер і сценарист фільму Адам МакКей та зіркові гості – Роберт Паттінсон, Реджина Голл, Кайл Маклаклен та інші.

Образ вагітної Дженніфер Лоуренс

Для першого виходу у світ після оголошення про вагітність акторка обрала ефектний look – зелену сукню довжини міні з довгими рукавами. Це вбрання прямого крою, однак воно вигідно підкреслило чималий живіт Дженніфер Лоуренс.

Ба більше, майбутня матуся наважилась не лише на мінісукню, а й на підбори. Зірка доповнила образ яскраво-рожевими босоніжками на стійкому каблуку. З аксесуарів на ній лише сережки. Цей лаконічний аутфіт знаменитості викликав шквал захвату у мережі.

Вагітна Дженніфер Лоуренс з колегами по фільму "Не дивись вгору" / Фото Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс чекає дитину від чоловіка Кука Мароні – директора картинної галереї, з яким побралась два роки тому, у жовтні 2018-го в Род-Айленді. З моменту їхнього знайомства минуло трохи більше як три роки, однак закохані давно мріють про малюка.