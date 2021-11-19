Українська співачка Аліна Астровська, яка будує кар'єру та виступає в Росії, вагітна первістком. Днями вона з чоловіком Антоном Лаврентьєвим полетіла у романтичну відпустку на Мальдіви. На райському курорті дівчина не змогла приховувати фігуру й показала, як виглядає в купальнику.
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Екссолістка гурту Real O знялась в ефектному відео на тлі рожевого заходу сонця. Вона бігала казковим пляжем у блакитному купальнику та сірому топі, що не прикривав вагітний животик. У кадрі з нею постав коханий Антон Лаврентьєв, який жадібно цілував дружину та майбутнього малюка.
При надії,
– лаконічно підписала Аліна Астровська.
У своєму інстаграм-профілі російський співак опублікував спільне фото з того дня й розповів, що Аліна Астровська дуже хвилювалася перед тим, як оголосила про першу вагітність. Чоловіку навіть довелось її заспокоювати.
"По-перше, вони на це теж чекали, як і ми, тому все буде космос! По-друге, ти, будь ласка, не хвилюйся, я ж з тобою, і взагалі нас тепер троє, а з тваринами – п'ятеро, а це вже банда, нам нічого не страшно! І це я ще бабусь та дідусів не рахував", – поділився Антон Лаврентьєв.
Вагітна Аліна Астровська з чоловіком Антоном Лаврентьєвим / Фото з інстаграму російського співака
Що відомо про особисте життя Аліни Астровської
- Ексучасниця гурту Real O була заміжня тричі. Уперше вона вийшла заміж за українського футболіста Євгена Бредуна, коли їй було лише 18 років. Цей шлюб розвалився через чотири роки нібито через зраду спортсмена.
- Вдруге співачка одружилась з бізнесменом Ігорем, з яким розлучилась через два роки після весілля.
- У лютому 2021 року Аліна Астровська вийшла заміж за давнього друга – російського співака Антона Лаврентьєва, з яким співає в дуеті останні кілька років. Зіркове подружжя живе в Москві й розвиває кар'єри в Росії.
Аліна Астровська на весіллі з Антоном Лаврентьєвим / Фото з інстаграму російського співака