В среду, 17 ноября, в Лос-Анджелесе состоялся частный показ нашумевшей комедии "Не смотри вверх" с Леонардо Ди Каприо и Мерил Стрип. Одну из главных ролей в картине сыграла 31-летняя Дженнифер Лоуренс. Обладательница Оскара не стала пренебрегать случаем засветиться с коллегами и впервые показать округлый животик.

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На мероприятии появились режиссер и сценарист фильма Адам МакКей и звездные гости – Роберт Паттинсон, Реджина Голл, Кайл Маклаклен и другие.

Образ беременной Дженнифер Лоуренс

Для первого выхода в свет после объявления о беременности актриса выбрала эффектный look – зеленое платье длины мини с длинными рукавами. Этот наряд прямого кроя, однако он выгодно подчеркнул немалый живот Дженнифер Лоуренс.

Более того, будущая мамочка решилась не только на мини-платье, но и на каблуки. Звезда дополнила образ ярко-розовыми босоножками на устойчивом каблуке. Из аксессуаров на ней лишь серьги. Этот лаконичный аутфит знаменитости вызвал шквал восторга в сети.

Беременная Дженнифер Лоуренс с коллегами по фильму "Не смотри вверх" / Фото Getty Images

Напомним, Дженнифер Лоуренс ждет ребенка от мужа Кука Марони, директора картинной галереи, с которым обручилась два года назад, в октябре 2018-го в Род-Айленде. С момента их знакомства прошло чуть больше трех лет, однако влюбленные давно мечтают о малыше.