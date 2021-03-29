Увесь світ на долоні, – вагітна дружина Віктора Павліка вразила фото з Єгипту
Поки відомий український співак Віктор Павлік займається концертами та туром, його вагітна дружина Катерина Реп'яхова відпочиває у Єгипті. Днями вона показала нове фото з відпустки.
Джерело:інстаграм Катерини Реп'яхової
Відомий український співак Віктор Павлік та його молода дружина Катерина Реп'яхова очікують народження первістка. Дівчина раніше зауважила, що не буде перенавантажуватися та ризикувати здоров'ям заради сина, тому піде у декрет.
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Нове фото дружини Павліка з Єгипту
Катерина Реп'яхова вирішила відправитися на відпочинок. Місцем для декретної відпустки став Єгипет, куди й вирушила вагітна дружина артиста, але цього разу разом із мамою. Дівчина показала нове дивовижне фото.
Катерина позувала на тлі чарівного краєвиду у Єгипті, де вона була оточена басейнами та пальмами. Для яскравого знімка вона обрала відповідний літній образ. Реп'яхова позувала перед камерою в білих штанах та кофтинці з різнобарвним принтом. Вбрання вона поєднала зі сріблястим взуттям.
Дружина Віктора Павліка розпустила волосся та вклала його рівно, а обличчя підкреслила легким макіяжем. "Увесь світ на долоні моїй", – промовисто підписала світлину Реп'яхова.
Катерина Реп'яхова в Єгипті / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової
Прихильників зачарувало нове фото з Єгипту, адже Катерина завжди вражає локаціями для зйомок.
- Дуже красиво;
- Круто;
- Шикарне фото;
- Фото дуже гарне;
- Дуже гарно, перехоплює подих.
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