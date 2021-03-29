Поки відомий український співак Віктор Павлік займається концертами та туром, його вагітна дружина Катерина Реп'яхова відпочиває у Єгипті. Днями вона показала нове фото з відпустки.

Відомий український співак Віктор Павлік та його молода дружина Катерина Реп'яхова очікують народження первістка. Дівчина раніше зауважила, що не буде перенавантажуватися та ризикувати здоров'ям заради сина, тому піде у декрет.

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Нове фото дружини Павліка з Єгипту

Катерина Реп'яхова вирішила відправитися на відпочинок. Місцем для декретної відпустки став Єгипет, куди й вирушила вагітна дружина артиста, але цього разу разом із мамою. Дівчина показала нове дивовижне фото.

Катерина позувала на тлі чарівного краєвиду у Єгипті, де вона була оточена басейнами та пальмами. Для яскравого знімка вона обрала відповідний літній образ. Реп'яхова позувала перед камерою в білих штанах та кофтинці з різнобарвним принтом. Вбрання вона поєднала зі сріблястим взуттям.

Дружина Віктора Павліка розпустила волосся та вклала його рівно, а обличчя підкреслила легким макіяжем. "Увесь світ на долоні моїй", – промовисто підписала світлину Реп'яхова.



Катерина Реп'яхова в Єгипті / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової

Прихильників зачарувало нове фото з Єгипту, адже Катерина завжди вражає локаціями для зйомок.