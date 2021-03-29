Пока известный украинский певец Виктор Павлик занимается концертами и туром, его беременная жена Екатерина Репьяхова отдыхает в Египте. На днях она показала новое фото из отпуска.

Известный украинский певец Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репьяхова ожидают рождения первенца. Девушка ранее отметила, что не будет перегружаться и рисковать здоровьем ради сына, поэтому уйдет в декрет.

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Новое фото жены Павлика из Египта

Екатерина Репьяхова решила отправиться на отдых. Местом для декретного отпуска стал Египет, куда и отправилась беременная жена артиста, но на этот раз вместе с мамой. Девушка показала новое удивительное фото.

Екатерина позировала на фоне очаровательного пейзажа в Египте, где она была окружена бассейнами и пальмами. Для яркого снимка она выбрала подходящий летний образ. Репьяхова позировала перед камерой в белых брюках и кофточке с разноцветным принтом. Наряд она соединила с серебристой обувью.

Жена Виктора Павлика распустила волосы и уложила их ровно, а лицо подчеркнула легким макияжем. "Весь мир на ладони моей", – красноречиво подписала фотографию Репьяхова.



Катерина Репьяхова в Египте / Фото из инстаграма Екатерины Репьяховой

Поклонников очаровало новое фото из Египта, ведь Екатерина всегда поражает локациями для съемок.