Весь мир на ладони, – беременная жена Виктора Павлика поразила фото из Египта
Пока известный украинский певец Виктор Павлик занимается концертами и туром, его беременная жена Екатерина Репьяхова отдыхает в Египте. На днях она показала новое фото из отпуска.
Источник:инстаграм Екатерины Репьяховой
Известный украинский певец Виктор Павлик и его молодая жена Екатерина Репьяхова ожидают рождения первенца. Девушка ранее отметила, что не будет перегружаться и рисковать здоровьем ради сына, поэтому уйдет в декрет.
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Новое фото жены Павлика из Египта
Екатерина Репьяхова решила отправиться на отдых. Местом для декретного отпуска стал Египет, куда и отправилась беременная жена артиста, но на этот раз вместе с мамой. Девушка показала новое удивительное фото.
Екатерина позировала на фоне очаровательного пейзажа в Египте, где она была окружена бассейнами и пальмами. Для яркого снимка она выбрала подходящий летний образ. Репьяхова позировала перед камерой в белых брюках и кофточке с разноцветным принтом. Наряд она соединила с серебристой обувью.
Жена Виктора Павлика распустила волосы и уложила их ровно, а лицо подчеркнула легким макияжем. "Весь мир на ладони моей", – красноречиво подписала фотографию Репьяхова.
Катерина Репьяхова в Египте / Фото из инстаграма Екатерины Репьяховой
Поклонников очаровало новое фото из Египта, ведь Екатерина всегда поражает локациями для съемок.
- Очень красиво;
- Круто;
- Шикарное фото;
- Фото очень красивое;
- Очень красиво, перехватывает дыхание.
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