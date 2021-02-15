Вагітна дівчина Макса Михайлюка розкрила стать первістка

Джерело:інстаграм Даші Хлистун
Вагітна дівчина "Холостяка" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун розсекретила стать первістка. Лаконічним дописом вона повідомила, що в пари народиться дівчинка.
Вагітність дівчини героя "Холостяка-10" неабияк розбурхала мережу. Даша Хлистун щоразу більше розповідає про особливий стан і ділиться сокровенним. Днями вона повідомила, що в пари народиться дівчинка.
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Дівчина Макса Михайлюка поділилась милим фото з підписниками. Вона позувала перед дзеркалом у кімнаті готелю й зробила селфі. Даша Хлистун постала в довгій біло-коричневій сукні з рюшами та принтом. Вбрання вдало підкреслило чималий животик дівчини.
Даша позувала з мокрим волоссям та повністю без макіяжу, хизуючись натуральною красою. Ймовірно, вона нещодавно вийшла з душу.
Миле фото вона підписала дуже лаконічно: "Дівчатка йдуть їсти". Саме так модель вирішила розсекретити стать першої дитини. У шанувальників залишились сумніви, тож один з них вирішив перепитати в коментарях, чи справді в Даші та Макса народиться донечка. Модель підтвердила це.
Даша Хлистун / Фото з інстаграму Даші Хлистун