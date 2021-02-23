Вагітна дівчина Макса Михайлюка показала округлий животик в білому костюмі та пальті: фото

"Холостяк" Максим Михайлюк і його вагітна обраниця Даша Хлистун вже повернулися в Київ після тривалого відпочинку в Єгипті. Для зустрічі з подругою модель обрала комфортний look, поєднавши білий костюм з хутряним пальтом.

Після повернення з сонячного курорту Даша Хлистун вийшла на обід з подругою. У похмурий прохолодний день вона обрала стильний повсякденний образ, який обурив Макса Михайлюка.

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Образ вагітної дівчини Макса Михайлюка

Для виходу модель одягла елегантний білий костюм в рубрик – з широкими рукавами і вільним гольфом. Оскільки дівчина на 32 тижні вагітності, її животик все більше округлюється. Раніше Даша Хлистун розповідала, що перебуває у своїй найбільшій вазі – майже 68 кілограмів, тому, схоже, від більшості улюблених речей в гардеробі моделі довелося відмовитися.

На білосніжний костюм обраниця Макса Михайлюка накинула пальто зі штучного хутра пудрового кольору. У кадрі вона постала з розпущеним волоссям і без макіяжу. Зауважимо, що під час вагітності дівчина взагалі забула про косметику.

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На новий допис коханої відреагував герой 10 сезону "Холостяка". Пілота обурив легкий одяг Даші Хлистун, яка носить під серцем його первістка. "Застебнись і одягни шапку", – написав Михайлюк. Попри те, що в коментарі модель написала "ні", в інстаграм-сторіс вона показала, що теплу чорну шапку в подруги таки взяла.