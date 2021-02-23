"Холостяк" Максим Михайлюк и его беременная избранница Даша Хлистун уже вернулись в Киев после длительного отдыха в Египте. Для встречи с подругой модель выбрала комфортный look, соединив белый костюм с меховым пальто.

После возвращения из солнечного курорта Даша Хлистун вышла на обед с подругой. В пасмурный прохладный день она выбрала стильный повседневный образ, который возмутил Макса Михайлюка.

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Образ беременной девушки Макса Михайлюка

Для выхода модель надела элегантный белый костюм в рубрик – с широкими рукавами и свободным гольфом. Поскольку девушка на 32 неделе беременности, ее животик все больше округляется. Ранее Даша Хлистун рассказывала, что находится в своем самом большом весе – почти 68 килограммов, поэтому, похоже, от большей части любимых вещей в гардеробе модели пришлось отказаться.

На белый костюм избранница Макса Михайлюка накинула пальто из искусственного меха пудрового цвета. В кадре она появилась с распущенными волосами и без макияжа. Заметим, что во время беременности девушка вообще забыла о косметике.

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На новое сообщение любимой отреагировал герой 10 сезона "Холостяка". Пилота возмутила легкая одежда Даши Хлистун, которая носит под сердцем его первенца. "Застебнись и надень шапку", – написал Михайлюк. Несмотря на то, что в комментарии модель написала "нет", в инстаграм-сторис она показала, что теплую черную шапку у подруги таки взяла.