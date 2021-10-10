Вагітна акторка Крістіна Річчі вийшла заміж: зворушливі фото

Відома американська акторка Крістіна Річчі вийшла заміж за свого перукаря та батька майбутньої дитини Марка Хемптона. Несподівані фото з весілля зірка опублікувала в блозі.

41-річна американська акторка Крістіна Річчі поділилась щасливою новиною. Вона зіграла весілля з коханим Марком Хемптоном.

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Крістіна Річчі вийшла заміж

Акторка опублікувала дві світлини, на яких показала усміхнене новоспечене подружжя. Як Крістіна, так і Марк були одягнені у білосніжні сорочки.

Заклад, де проходило весілля, був прикрашений трояндами й гірляндами рожево-фіолетових кольорів. Наречена тримала в руках красивий букет.

Містер і місіс,

– лаконічно підписала фото Річчі.

Акторка не ділилась деталями церемонії. Тож, ймовірно, святкування пройшло у невеликому колі близьких.



Крістіна Річчі з чоловіком / Фото з інстаграму Крістіни Річчі



Крістіна Річчі з чоловіком / Фото з інстаграму Крістіни Річчі

Фани підозрюють, що саме вагітність акторки підштовхнула перукаря Марка Хемптона зробити їй пропозицію та одружитися. Адже у серпні Крістіна Річчі зізналась, що вагітна другою дитиною від бойфренда. Тоді зірка опублікувала фото з УЗД.

Зауважимо, Крістіна Річчі вийшла заміж вдруге. Першим був її шлюб з Джеймсом Хеердегеном. Пара одружилась у 2013 році, а розлучилась у 2020 з гучним скандалом. Зокрема, акторка звинуватила свого колишнього чоловіка у домашньому насильстві. Від Хеердена зірка виховує 7-річного сина Фредді.