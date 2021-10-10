41-летняя американская актриса Кристина Риччи поделилась счастливой новостью. Она сыграла свадьбу с любимым Марком Хэмптоном.

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Кристина Риччи вышла замуж

Актриса опубликовала две фотографии, на которых показала улыбающуюся новоиспеченную чету. Как Кристина, так и Марк были одеты в белоснежные рубашки.

Заведение, где проходила свадьба, было украшено розами и гирляндами розово-фиолетовых цветов. Невеста держала в руках красивый букет.

Мистер и миссис,

– лаконично подписала фото Риччи.

Актриса не делилась деталями церемонии. Поэтому, вероятно, празднование прошло в небольшом кругу близких.



Кристина Риччи с мужем / Фото из инстаграма Кристины Риччи



Кристина Риччи с мужем / Фото из инстаграма Кристины Риччи

Фаны подозревают, что именно беременность актрисы подтолкнула парикмахера Марка Хэмптона сделать ей предложение и жениться. Ведь в августе Кристина Риччи призналась, что беременна вторым ребенком от бойфренда. Тогда звезда опубликовала фото с УЗИ.

Заметим, Кристина Риччи вышла замуж во второй раз. Первым был ее брак с Джеймсом Хеердегеном. Пара поженилась в 2013 году, а развелась в 2020 с громким скандалом. В частности, актриса обвинила своего бывшего мужа в домашнем насилии. От Хеердена звезда воспитывает 7-летнего сына Фредди.