Американська акторка Крістіна Річчі заявила, що у 2020 році стала жертвою нападів від чоловіка Джеймса Хеердегена. Наразі йому заборонили наближатись до жінки і сина.

Зірка фільмів "Каспер", "Сімейка Адамсів" розповіла, що виявилася "у пастці в будинку з жорстоким кривдником" в умовах пандемії, повідомляють у TMZ. За її словами, дивні речі з чоловіком почались у грудні 2019 року. Тоді ж він нібито побив і плюнув на неї, а потім дражнив її своїм "рохканням" як у свиней. Після цього Крістіна Річчі вирішила подати на розлучення (пара одружилась у 2013 році).

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Втім, через пандемію і карантин шлюборозлучний процес сповільнився, і триває досі. Минулого року Джеймс нападав на жінку ще два рази у червні 2020 року. В одному з нападів чоловік начебто завдав їй порізів на тілі та наніс багато синців. Зокремо, він витягнув її за зап'ястя на вулицю і жбурнув в чашу для багаття. Під час наступного нападу Хеердеген нібито плюнув на неї і кинув в її бік стілець та чашку кави. Все це сталось на очах у їхнього шестирічного сина Фредді. Сліди усіх побоїв акторка передала суду.

Він говорив певні речі, які змушують мене думати, що він може вбити мене. Він сказав, що пожаліє мене лише тоді, коли мене буде розчленовано на маленькі шматочки,

– засвідчила Крістіна.

Як реагує на слова акторки Джеймс Хеердеген?

Адвокат чоловіка Ларрі Бакман заявив, що його клієнт заперечує усі звинувачення та має намір отримати зустрічний заборонний судовий наказ щодо Крістіни Річчі, який проллє світло на "її образливу поведінку, викликане зловживанням алкоголем і наркотиками".

Відомо, що акторка попросила суд заблокувати усі можливі спроби Хеердегена "принизити і поставити її в незручне становище", використовуючи будь-які матеріали, які він зібрав за час їхніх відносин.

Наразі суд вирішив дати Крістіні Річчі заборонний судовий наказ щодо свого чоловіка Джеймса Хеердегена. Тепер він повинен триматися на відстані не менше 100 ярдів (близько 90 метрів) від Річчі і їхнього сина, а також не контактувати з ним та дружиною.