Узявся реабілітуватися за всіх росіян: репер Оксімірон дасть антивоєнні концерти за Україну

У своєму зверненні Оксімірон підкреслив, що Росія вже два тижні бомбардує житлові квартали й доводить українські міста до гуманітарної катастрофи. Він з командою хоче підтримати нас грошима і показати світу, що в Росії є ті, хто проти війни та дій Путіна. Назву для свого туру він обрав гучну – Russians Against War ("Росія проти війни").

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Оксімірон про концерти Russians Against War

Уже понад два тижні триває війна в Україні, і при цьому є десятки мільйонів росіян, які категорично не згодні з цією війною. Я вважаю, що треба якнайголосніше про це сказати. І тому я оголошую серію своїх благодійних концертів, яка називатиметься Russians Against War,

– оголосив Оксімірон.

Через "заборону на все антивоєнне, тотальну цензуру, та загрозу кримінального переслідування" репер не може дати концерти в Росії. Тож він планує проїхатися світом.

Перший концерт Оксімірон дасть у Стамбулі, де, за його словами, багато росіян. Він відбудеться 15 березня в клубі Kadıköy Sahne. Вартість квитка – 333 турецькі ліри, це 662 гривні. Усі виручені кошти репер обіцяє передати польській організації, яка допомагає дітям українських біженців.

Оксімірон планує антивоєнні концерти на підтримку України: відео

Варто зазначити, що репер Оксімірон один з небагатьох російських зірок, які виступили проти війни з Україною. Компанію у цій когорті йому склали: