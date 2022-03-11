В своем обращении Оксимирон подчеркнул, что Россия уже две недели бомбит жилые кварталы и доводит украинские города до гуманитарной катастрофы. Он с командой хочет поддержать нас деньгами и показать миру, что в России есть те, кто против войны и действий Путина. Название для своего тура он выбрал громкое – Russians Against War ("Россия против войны").

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Оксимирон о концертах Russians Against War

Уже более двух недель идет война в Украине, и при этом есть десятки миллионов россиян, которые категорически не согласны с этой войной. Я считаю, что надо громче об этом сказать. И потому я объявляю серию своих благотворительных концертов, которая будет называться Russians Against War,

– объявил Оксимирон.

Из-за "запрета на все антивоенное, тотальную цензуру и угрозу уголовного преследования" рэпер не может дать концерты в России. Так что он планирует проехаться по миру.

Первый концерт Оксимирон даст в Стамбуле, где, по его словам, много россиян. Он состоится 15 марта в клубе Kadıköy Sahne. Стоимость билета – 333 турецких лира , это 662 гривны . Все вырученные средства рэпер обещает передать польской организации, которая помогает детям украинских беженцев.

Оксимирон планирует антивоенные концерты в поддержку Украины: видео