Однак Івлєєва публічно не визнала, що саме Росія почала повномасштабну війну проти України, вдерлася на нашу землю. Допис зі зверненням до російської влади ведуча опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 19 мільйонів користувачів мережі.

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Настя Івлєєва про війну в Україні

Ведуча зазначила, що вона завжди уникає політичних тем, бо у своїх соцмережах прагне нести мир, а не розділяти людей з різними точками зору. Вона хотіла й хоче публікувати розважальний контент, який всіх об'єднує. Однак ситуацію в Україні не оминула увагою.

Настя наголосила, що світ став свідком справжньої катастрофи: "В Україні гинуть люди, розвалюються міста, гинуть наші солдати, багато з яких зовсім юні, йде інформаційна війна, в якій ми, прості люди, не можемо знайти правду. Йде громадянська інформаційна війна, в якій ми, прості люди, проклинаємо, погрожуємо та ненавидимо один одного".

Івлєєва чекала перемовини, однак вони виявилися лише першою сходинкою в ланцюжку складних домовленостей. Нагадаємо, поки тривали перемовини, російські окупанти продовжували обстрілювати українські міста. Ведуча вирішила відкрито звернутися до керівництва Росії.

Я закликаю вас зробити другий раунд перемовин, після якого закінчаться воєнні дії. Я закликаю вас домовитися, закликаю досягти тих компромісів, які зупинять загибелі людей. Я закликаю зупинитися,

– наголосила Настя.

Вкінці допису Івлєєва додала, що вона є громадянкою Росії та патріотом своєї країни.



Івлєєва відреагувала на війну Росії проти України / Фото з інстаграму ведучої

Цей допис прокоментувало відоме українське подружжя – Надя Дорофєєва та Володимир Дантес. Вони подякували Насті за позицію. Нагадаємо, зовсім нещодавно вони публікували фото, де разом відпочивали в Мексиці.

Поки росіяни бояться виходити на мітинги, українці дають гідну відсіч ворогові. Тисяч окупантів більше ніколи не повернуться додому, деякі масово здаються в полон, щоб залишитися живими. Росія стає все більше ізольованою від світу. Та, на жаль, це не зупиняє диктатора, якого бояться мільйони росіян.

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