Попри те, що для Путіна зрадники всі, хто називає війну в Україні війною, Юрій Дудь "не засцяв" висловити свою позицію в репресивній Росії. Він один з небагатьох, хто відкрито заявив – очільник Кремля вторгся на територію суверенної держави та розгорнув там бойові дії.

Не пропустіть Оборонятимуть Україну: які знаменитості міняють інструменти на зброю

Поки по російському ТБ напарюють, що путінські війська знищують тільки військові об'єкти, журналіст розповідає про сотні вбитих мирних жителів, тисячі людей у бомбосховищах і більш як чверть мільйона біженців. Так, журналіст хоче достукатися вже не до громадян, яких скручують на мітингах, а до соратників президента.

Юрій Дудь просить зупинити Путіна

У своєму зверненні він згадав впливових російських чиновників та бізнесменів – Ротенберга, Тимченка, Чемезова, Грефа, Абрамовича, Мордашова, Кудріна та Ернста. Ютубер просить їх повпливати на Путіна, адже більшість з них теж проти війни в Україні.

Не знаю, чи є ще люди, які мають на Путіна хоч якийсь вплив, але, скажімо, є. Не знаю, як вони зараз засинають і прокидаються... Висловіть вашому начальнику свою позицію і поясніть, що за катастрофа відбувається просто зараз… цю війну треба негайно закінчити,

– заявив Юрій Дудь.

Читайте також Імператор, який захопився історією, – Юрій Дудь засудив дії Путіна та підтримав Україну

Повний текст публікації Юрія Дудя:

У Росії відбувається щось несправедливе. Ти хочеш про це висловитися, але боїшся, бо живеш у репресивній державі. Зібравшись з силами, все одно висловлюєшся. Тривогу огортає хвилею якогось особливого, рідкісного відчуття. Тривога нікуди не йде, але тобі краще.

Це особливе відчуття – і є те задоволення від того, що ти не засцяв і висловив свою позицію. З таких задоволень складається людська гідність, такі задоволення й роблять нас людьми. Російська влада всі останні роки цю гідність старанно розмивала, але останніми днями просто шарахнула по ньому кислотою: війну з Україною не можна називати "війною", критики вторгнення в Україну – зрадники.

Чому так відбувається – зрозуміло: люди Путіну вже давно не потрібні…

1. Путін вторгся на територію суверенної держави та веде там війну.

2. Влада сакралізувала свято Дня Перемоги, але вже чотири дні скручує та відправляє під адміністративний арешт людей, які виходять на мітинг з плакатами "Ні війні".

3. Міноборони Росії стверджує, що знищує за допомогою високоточної зброї лише військові об'єкти противника, але в Україні, за даними ООН, вже більше 100 загиблих мирних жителів, сотні – поранених, більше 350 000 біженців та невідомо скільки тисяч – у бомбосховищах.

4. Путін ще у вересні 2021 року назвав головним ворогом Росії бідність, але вже через п'ять місяців торпедував економіку нашої країни та прирік значну частину населення не на бідність, а на злидні.

5. "А як же Донбас усі ці 8 років?" Донбас усі ці 8 років – це трагедія з тисячами жертв. З великою ймовірністю, трагедії цієї не сталося б, якби не участь Росії. І так, всі ці 8 років там було багато несправедливого та жахливого з обох боків.

6. Путін стверджує, що основні зіткнення Росії – не з регулярною українською армією, а з загонами неонацистів та бандерівців, і ось від цього вухам, звісно, ​​найболючіше. Будь-хто, кому люди ще потрібні, хто спілкується зі своїми друзями та рідними в Україні, знає – оборонятися там вийшли приблизно всі… Ці люди – громадяни сучасної України, котрі захищають свій дім.

7. Не знаю, чи є ще люди, які мають на Путіна хоч якийсь вплив, але, скажімо, є. Не знаю, як вони зараз засинають і прокидаються... Але всім їм – від Ротенбергів до Тимченка, від Чемезова до Грефа, від Абрамовича до Мордашова, від Кудріна до Ернста – хочеться нагадати одне: людська гідність зараз – не в Кримських мостах і не в перемогах у Лізі чемпіонів. Гідність – у тому, щоб висловити вашому начальнику свою позицію і пояснити йому, що за катастрофа відбувається просто зараз.

8. Фінальне та головне: цю війну треба негайно закінчити.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.