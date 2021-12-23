Акторка та зірка "Жіночого Кварталу" Олена Кравець в інтерв'ю Маші Єфросиніній зізналась про проблеми зі здоров'ям. У неї почали з'являтися плями на тілі.

До слова Олена Кравець розповіла, як планує провести 45-річчя та річницю шлюбу з чоловіком

Олена Кравець про проблеми зі здоров'ям

Акторка розповіла, що тоді вона не розуміла, чому і як з'явилась шкірна реакція. Це сталось три роки тому.

Незрозуміло, на що, на якесь, мабуть, емоційне потрясіння. Я зараз уже, звісно, розумію, на яке. З'явилася одна пляма. Я вислала фотографію лікарці, вона сказала, що це кропив'янка, проходить максимум за шість тижнів: "Не парся". І я не парилася,

– поділилась Олена Кравець.

"І ось минуло шість тижнів, а кропив'янка не пройшла. Ось уже третій рік вона зі мною. Це мій життєвий контекст. Ми з нею за ручку", – зізналась акторка.

Олена Кравець додала, що не готова розповісти усі деталі проблеми. Адже вона так і не позбулась її, а тому про це говорити непросто.

"Я сьогодні не хотіла б заглиблюватися в цю тему, поки вона не стане перегорнутою сторінкою. Я хочу закінчити лікування. На сьогодні я стала магістром в області лікування подібних штук. Не хочу говорити слово "захворювань". Тепер слова "захворювання" з коренем "біль" немає, але я, як і раніше, на шляху до виходу з цієї історії", – пояснила вона.

Зазначимо, Олена Кравець розповіла Маші Єфросиніній не тільки про проблеми зі здоров'ям: