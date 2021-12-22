Хоча Олена та Володимир пов'язані кумівством, у них немає чіткого виконання цих ролей. Просто так склалися обставини, але зараз вони дуже рідко бачаться.

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"Ми жартуємо, що Вова нарешті знайшов нормальну роботу. Бо нам завжди казали: "Та скільки можна займатися цим КВК? Знайдіть собі нормальну роботу", – сказала Кравець.

Якщо раніше Олена та Володимир працювали в одному колективі, багато часу проводили на гастролях, були на одній сцені, то зараз вони бачаться значно рідше. Однак, незважаючи на це, при зустрічі завжди раді бачити один одного, поспілкуватися. Кравець зазначає, що Володимир змінився, цього й варто було очікувати, оскільки зараз на ньому набагато більше відповідальності, ніж було раніше. Але ті людяність і справжність, які були, так і залишилися.

Не дивлячись на колосальне напруження та навантаження, які зараз є в його житті, він залишився для мене Вовою, а не став Володимиром Олександровичем. І я цьому дуже рада,

– зазначила Кравець.

За словами акторки, вона не стежить за політикою, їй ця тема не цікава, але стежить за тим, як Володимир виглядає, оскільки за багато років дружби вже вивчила його.

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