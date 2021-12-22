Вже 24 роки Олена перебуває в стосунках з бізнесменом Сергієм Кравцем. З них закохані одружені 19 років. За цей час був лише один момент, коли подружжя думало про розлучення – народження двійнят у 2016 році.

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Криза в сім'ї Олени Кравець

Тоді в Олени та Сергія була криза середнього віку, а також народилася двійня. Подружжя мріяло про другу дитину, однак, коли народилася двійня, то зрозуміло, що не готове до цього. Діти змінили звичне життя.

Народження малюків позначилося на здоров'ї акторки, у неї стався гормональний збій. А в чоловіка в той час були проблеми з роботою. Олена та Сергій орендували будинок, в якому планували жити з дітьми, однак довелося повернутися вп'ятьох у трикімнатну квартиру. Все це позначилося на стосунках з чоловіком і обоє не розуміли, що буде далі.

Те, що все повертається на свої місця – це заслуга Сергія. Мені здається, що він залишався у яснішій свідомості, ніж я. Я іноді була надто радикально налаштована,

– наголосила Кравець.

Зараз пара відвідує психолога, який допомагає розібратися у всіх проблемах і повернути ту іскру в стосунки, яка була раніше.

Олена Кравець про кризу в стосунках з чоловіком: дивіться відео онлайн