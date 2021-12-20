Зірка "Кварталу 95" Олена Кравець святкує день народження 1 січня, тож цього дня у неї подвійне свято. Всіх друзів і близьких вона збирає під вечір.

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Олена Кравець про святкування важливих дат

Гумористка розповіла, що любить душевні святкування дня народження. Тому 45-річчя вона планує провести саме так.

Я до слова "ювілей" ставлюся не дуже, в мене якісь асоціації, наче якийсь ресторан з минулого. Я дуже хочу, щоб ми змогли зібратися всі разом і посидіти, поспівати пісні під гітару,

– поділилась Олена Кравець.



Олена Кравець / Фото з інстаграму зірки

Також у 2022 Олена Кравець разом з чоловіком святкуватиме 20 річницю шлюбу. Вона розповіла, як мріє відсвяткувати важливу дату.

"Я зараз загадаю на всю країну, ми жодного разу нікуди не подорожували вдвох. Будь ласка, чоловіче мій, удвох", – зізналась акторка.

Зазначимо, раніше Олена Кравець розповідала, що не всі 20 років сімейного життя пройшли легко. Кризи також переслідували подружжя, але з ними допомагав впоратися спеціаліст і спільна терапія.