Цю інформацію озвучив представник iTicket – служби бронювання квитків Узбекистану. Фестиваль "Жара" в Узбекистані, який був запланований на 20 – 21 травня, скасували через участь російських співаків. Раніше його вже скасували у Казахстані та Азербайджані.

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У соцмережах сервісу сказано, що "поточна ситуація у світі не сприяє проведенню масштабних музичних заходів".

Зігдно з анонсами фестивалю "Жара", в Ташкенті мала виступити і зрадниця Ані Лорак. Крім неї, також мали заспівати Єгор Крід, Сергій Лазарєв, HammAli&Navai, "Дискотека Аварія", Жасмин, Artik&Asti, KARNA.VAL, Нюша та інші.



Анонс фестивалю "Жара" в Узбекистані / Фото з соцмереж

Нагадаємо, що одним із засновників фестивалю є співак Григорій Лепс, який за підтримку війни проти України перебуває під санкціями Євросоюзу. Також на фестивалі мала виступити Ольга Бузова, яка їздила на окупований Донбас.

Сторінку фестивалю в Instagram вже видалили. У Ташкенті повідомили, що захід скасували "за розпорядженням Міністерства внутрішніх справ", і підтвердили, що це пов’язано з присутністю провоєнних російських артистів. Додамо, що раніше проти проведення фестивалю "Жара" виступили багато жителів Узбекистану.

Водночас у Лондоні світові зірки, серед яких Адель, The Rolling Stones, Пол Маккартні, планують взяти участь у концерті на підтримку України. ЗМІ вже навіть назвали ймовірну дату та місце проведення концерту. Деталі – читайте у статті.