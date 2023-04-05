Эту информацию озвучил представитель iTicket – службы бронирования билетов в Узбекистан. Фестиваль "Жара" в Узбекистане, который был запланирован на 20-21 мая, отменили из-за участия российских певцов. Ранее его уже отменили в Казахстане и Азербайджане.

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В соцсетях сервиса говорится, что "текущая ситуация в мире не способствует проведению масштабных музыкальных мероприятий".

Согласно анонсам фестиваля "Жара", в Ташкенте должна выступить и предательница Ани Лорак. Кроме нее, также должны были спеть Егор Крид, Сергей Лазарев, HammAli&Navai, "Дискотека Авария", Жасмин, Artik&Asti, KARNA.VAL, Нюша и другие.



Анонс фестиваля "Жара" в Узбекистане / Фото из соцсетей

Напомним, что одним из основателей фестиваля является певец Григорий Лепс, который в поддержку войны против Украины находится под санкциями Евросоюза. Также на фестивале должна выступить Ольга Бузова, которая ездила на оккупированный Донбасс.

Страницу фестиваля в Instagram уже удалили. В Ташкенте сообщили, что мероприятие отменили "по распоряжению Министерства внутренних дел", и подтвердили, что это связано с присутствием провоенных российских артистов. Добавим, что ранее против проведения фестиваля "Жара" выступили многие жители Узбекистана.

В Лондоне мировые звезды, среди которых Адель, The Rolling Stones, Пол Маккартни, планируют принять участие в концерте в поддержку Украины. СМИ уже даже назвали вероятную дату и место проведения концерта. Подробности – читайте в статье.