У 31-річної Наді Дорофєєвої багатомільйонна аудиторія шанувальників, яка фанатіє від кожного її треку, виходу та фото. Здавалося б, у зірки не мало бути жодних комплексів. Натомість донедавна вона соромилась маленьких грудей і надмірної худорби.
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Співачка зізналась, що до 28 років ховала фігуру за об'ємними худі та штанами не лише тому, що це зручно, а й тому, що не була задоволена своєю фігурою. Вона вважала, що як попартистка мала б мати пишні груди й апетитні форми.
Я спеціально вдягала щось об'ємне. Лише років у 28 зрозуміла, що зі мною все нормально. У мене гарні груди, але невеликі. Увесь час соромилась. Боже, це так безглуздо,
– зізналась Надя Дорофєєва.
Надя Дорофєєва в об'ємному одязі / Фото з інстаграму співачки
Вона неспроста розповіла про власні комплекси. Зірка хоче, аби дівчата навчилися приймати себе, адже худорлявість, високий зріст, розтяжки й так далі – це нормально.
"Мені подобається, як змінюється світ, подобається, коли дівчата діляться своїми історіями та пишуть про те, як важливо приймати себе", – додала Надя Дорофєєва.
Додамо, співачка є справжньою інфлюенсеркою:
- На початку жовтня артистка розповіла, що чотири роки тому Володимир Дантес намацав на її грудях "тверду кульку". Так вона дізналась про доброякісну пухлину – фіброаденому, яку видаляють для того, щоб вона не стала злоякісною.
- Після консультації мамолога зірка перенесла нескладну операцію, в якій нібито "немає нічого критичного".
- Дорофєєва з 2017 року замазувала шрам на грудях тональним кремом, а кілька тижнів тому вирішила розповісти правду, аби надихнути дівчат на щорічне обстеження.