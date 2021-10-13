З нагоди Дня без бюстгальтера відома українська співачка Надя Дорофєєва оприлюднила відвертий допис. У ньому вона зізналась, що 4 роки приховувала шрам на грудях.

До слова Дизайнер Олів'є Рустен весь рік приховував страшні опіки від публіки: фото

Надя Дорофєєва розповіла про пухлину

Виконавиця розповіла, що увесь час намагалась приховати та замаскувати цей шрам. Однак лише зараз вона наважилась показати його та поділитися зізнанням.

Я ніколи не говорила вам про те, що на моїх грудях є шрам. Весь цей час я замазувала його тональним кремом, ховала під одягом, маскувала усіма можливими способами... і тільки недавно прийняла і полюбила,

– написала зірка.

Надя Дорофєєва додала, що шрам на грудях – нагадування про те, що 4 роки тому вона пережила операцію з видалення пухлини в молочній залозі – фіброаденоми.

Довідка. Фіброаденома – це зазвичай переважно безболісна і доброякісна пухлина молочної залози. Вона нагадує тверду грудку, але не заповнена рідиною. Найчастіше фіброаденоми зустрічаються у жінок віком від 14 до 35 років.

Співачка підкреслила, що жінкам вкрай важливо робити регулярні обстеження та перевіряти своє здоров'я. Вона, наприклад, днями побувала у свого мамолога.



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму зірки

Підписники артистки були шоковані несподіваною новиною. Водночас вони наголосили, що зіркам важливо ділитися цим з аудиторією:

"Це дуже важливий і потрібний допис";

"Це справді важливий пост на важливу тему. Дякую за такі чесні слова";

"Надю, спасибі, що поділилася з нами, і розповіла, це справді важливо: стежити й перевіряти";

"Знаєте, як кажуть, "шрами прикрашають"";

"Прекрасно розумію... У мене те саме було, коли я була молодша. І теж постійно маскую шрам. Але коли я перестала на це звертати увагу, просто забула про нього".

Хто з зірок боровся з пухлинами

Співачка Наталка Карпа у 17 років на грудях помітила дивну пухлину. Вона була доброякісною, тому дівчину швидко прооперували.

Телеведуча Алла Мазур боролась з раком молочної залози. Спершу зірка помітила невелику горошинку в грудях, яка потім почалась збільшуватися. Але ведуча змогла перемогти онкозахворювання.

Українська співачка Міка Ньютон, яка живе в США, у вересні минулого року вперше зізналася, що поборола рак. Все почалось з того, що у неї здувало живіт, а згодом лікарка повідомила Мілі, що у неї кіста, та наполягла на операції. Зараз Міка Ньютон повністю одужала.

Текст публікації Наді Дорофєєвої

Сьогодні Всесвітній день без бюстгальтера – назва кумедна, але його суть дуже важлива!

Я ніколи не говорила вам про те, що на моїх грудях є шрам.

Весь цей час я замазувала його тональним кремом, ховала під одягом, маскувала усіма можливими способами... і тільки недавно прийняла і полюбила.

Цей шрам нагадує мені про те, що 4 роки тому в моєму житті трапилася фіброаденома й операція з її видалення.

Фіброаденома – це найбільш поширена доброякісна пухлина в молочній залозі. Вона виникає з різних причин – щоб це відстежити й зупинити, важливо звернутися до фахівця! Регулярні чек-апи суперважливі, це наш шанс вчасно виявити проблему!

Днями я була на щорічному огляді у свого мамолога, і вам нагадую.