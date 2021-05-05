На написання книжки Меган Маркл надихнули чоловік принц Гаррі та син Арчі. "Лавка" повинна вийти друком вже 8 червня від видавництва Penguin Random House. Вона призначена для дітей 3-7 років, а передзамовлення коштує 18,99 долара (що становить близько 527 гривень).
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Меган Маркл написала дитячу книжку
Книга вийде з миловидними малюнками, які створив художник Крістіан Робінсон. Сама герцогиня розповіла, що тісно співпрацювала з художником, адже ілюстрації були для неї не менш важливі.
Меган Маркл назвала малюнки "красивими й неземними акварельними ілюстраціями, що показують теплоту, радість і комфорт стосунків між батьками та синами з усіх верств суспільства".
"Лавка" почалася як вірш, який я написала для свого чоловіка на День батька, через місяць після народження Арчі. Цей вірш став справжньою історією,
– розповіла герцогиня про книжку.
Меган Маркл також висловила сподівання, що "Лавка" знайде відгук у кожній родині, незалежно від її складу.
У пресрелізі дитячу книжку описали як таку, що "зворушливо відображає стосунки між батьками й синами, що розвиваються та розширюються". Натомість герцогиня – "мати, дружина, феміністка та активістка", яка "живе у своєму рідному штаті Каліфорнія зі своєю сім'єю, двома собаками й зростаючим виводком врятованих курей".
Обкладинка книжки Меган Маркл / Фото Penguin Random House
Меган Маркл як письменниця
- У книжці про життя принца Гаррі та Меган Маркл стверджується, що до зустрічі з майбутнім коханим, акторка хотіла стати журналісткою. Ще зі шкільних часів вона любила писати статті.
- Під час праці в Голлівуді Меган вела анонімний блог під назвою "Акторка що працює" з 2010 до 2012 року. У блозі дівчина розповідала про всі секрети праці акторкою: від радісних моментів до розчарувань від того, що пріоритетом для роботодавця є зовнішність, а не талант.
- З 2014 року Маркл публікувала тексти відкрито на порталі The Tig. Там вона вела переговори щодо випуску своєї кулінарної книги або тревел-шоу з напрямком на кулінарію
- І після весілля з принцом Гаррі 2018 року Маркл видала кулінарну книгу "Разом" з рецептами східних страв. Також вона стала запрошеним редактором спеціального випуску британського журналу Vogue.