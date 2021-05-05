На написання книжки Меган Маркл надихнули чоловік принц Гаррі та син Арчі. "Лавка" повинна вийти друком вже 8 червня від видавництва Penguin Random House. Вона призначена для дітей 3-7 років, а передзамовлення коштує 18,99 долара (що становить близько 527 гривень).

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Меган Маркл написала дитячу книжку

Книга вийде з миловидними малюнками, які створив художник Крістіан Робінсон. Сама герцогиня розповіла, що тісно співпрацювала з художником, адже ілюстрації були для неї не менш важливі.

Меган Маркл назвала малюнки "красивими й неземними акварельними ілюстраціями, що показують теплоту, радість і комфорт стосунків між батьками та синами з усіх верств суспільства".

"Лавка" почалася як вірш, який я написала для свого чоловіка на День батька, через місяць після народження Арчі. Цей вірш став справжньою історією,

– розповіла герцогиня про книжку.

Меган Маркл також висловила сподівання, що "Лавка" знайде відгук у кожній родині, незалежно від її складу.

У пресрелізі дитячу книжку описали як таку, що "зворушливо відображає стосунки між батьками й синами, що розвиваються та розширюються". Натомість герцогиня – "мати, дружина, феміністка та активістка", яка "живе у своєму рідному штаті Каліфорнія зі своєю сім'єю, двома собаками й зростаючим виводком врятованих курей".



Обкладинка книжки Меган Маркл / Фото Penguin Random House

Меган Маркл як письменниця