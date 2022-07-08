В своих инстаграммах Лиза Бардаш написала, что все украинцы радуются их расставанию, однако ей совсем не сладко.

К слову После антиукраинских заявлений: от скандального Юрия Бардаша ушла жена

Все так радуются. А для меня это совсем не радость. Произошел развал семьи,

– прокомментировала Лиза.



Лиза Бардаш прокомментировала развод / Фото с инстаграм-сторис

Стоит добавить, что в своем инстаграм-эфире, где продюсер Юрий Бардаш получил больше осуждения из-за своих пророссийских заявлений, он признался, как Лиза запрещала ему последнее время прикасаться к дочери. Известно, что с первых дней полномасштабного вторжения отец Лизы отправился на фронт защищать страну. В это время семья Лизы, как и миллионы украинцев, страдала от ракетных ударов и тревог. Но, похоже, она не нашла поддержки у мужчины.

Он все время публично говорил о том, что Украина должна капитулировать перед "мощностью и величием России", а потери украинцев бессмысленны. После этого она опубликовала сообщение с отрывком "Маленького принца", где намекнула на надменного мужа. Свой развод она объявила как "Юра прощай, Юра прости" и добавила фото из ЗАГСа.



Лиза и Юрий Бардаши расстались / Фото с инстаграмма девушки

К слову, это не первый брак Юрия. Ранее он был женат на певице Луне (Христине Герасимовой) и имеет от нее сына, который недавно надел на спину сине-желтое знамя и декламировал стихотворение об Украине. В браке они употребляли наркотики, а их выяснение отношений приводило даже к дракам.