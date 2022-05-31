В Киеве 21-летний артист арендовал квартиру в Печерском районе и жил в ней с матерью. Она первой услышала взрывы 24 февраля и разбудила Wellboy (Антона Вельбоя) со словами: "Началась война".

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Как для Wellboy началась война

Сначала певец не поверил в наступление России и выдал: "Мам, какая война. Не придумывай, не может такого быть". Однако когда сам услышал взрывы, его охватила паника.

Не хотелось верить в то, что началось, но когда я услышал здесь на Печерке взрывы, эхо, дальнее эхо… Я сквозь сон глаза открываю, слышу сирену… У меня эти кадры как раскадровка сейчас. Я выхожу на балкон, а люди уже с чемоданчиками, с котами, с псами идут в метро,

– поделился Wellboy.

Он шутит, что пока собрал вещи, то на станции метро "Печерская" возле его дома уже был sold out – все места распроданы: "Увидели, что в метро все занято, все лавочки, люди уже на полу сидят". Тогда певец с мамой поехали в бомбоубежище – бар в подвале на Золотых воротах, владелец которого отдал его под укрытие.

Wellboy с мамой / Фото из фейсбука мамы певца

Примечательно, что 24 февраля Wellboy с мамой собирался в родную деревню Грунь, что в 25 километрах от Ахтырки, которую нещадно бомбили российские оккупанты. К счастью, их автобус был отменен, и семья осталась пересиживать войну в Киеве.

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Как Wellboy жилось с мамой в бомбоубежище

Поскольку до войны подвал функционировал как паб, в нем были и туалеты, и душевая кабина. Так что с гигиеной у Wellboy проблем не было. Однако в укрытии скрывалось очень много людей – до 80 человек в первые дни войны.

И людей максимально разных – от молодых до уже зрелых мужчин, бабушек, дедушек. Поначалу все очень боялись мародеров. Я помню эти проверки, пароль "паляниця". Это прямо как в фильме было,

– вспоминает артист.

Однако, по его словам, все сдружились – днем мама Антона варила супы, а вечером пели песни всем бомбоубежищем. "У нас были композиторы, музыканты. Был с нами Анжей, у него было очень много музыкальных инструментов, он всем их раздавал и как-то удавалось разрядить атмосферу", – рассказал Wellboy.

Полное интервью Wellboy: смотрите видео онлайн (о жизни в бомбоубежище – на 3:20)