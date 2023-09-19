Скандальна Софія Стужук поплатилася за проросійську позицію: українці зірвали її захід у Варшаві

Скандальна блогерка Софія Стужук, яка мовчить про війну в Україні, захотіла провести спортивний захід у Варшаві. Проте українці вийшли на протест та скасували цю подію.

Блогерка почала жалітися в соцмережі та заявила, що це зробили через заздрість. Стужук розповіла про інцидент у своєму телеграмі.

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Українці скасували захід Стужук

Скандальна блогерка планувала провести у парку тренування разом з підписниками. Проте українці, які нині перебувають у Польщі, не дозволили цього зробити.

Вони вийшли з плакатами проти Софії Стужук, яка вже давно показала свою проросійську позицію та досі мовчить про війну в Україні.



Софія Стужук показала фото з протесту / Фото з її телеграму

Натомість блогерка так і не зрозуміла, чому українці зірвали її спортивний захід. Стужук подумала, що це сталося не тому, що вона мовчить про війну, а тому, що їй нібито "заздрять".

Чим оскандалилася Софія Стужук