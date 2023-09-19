Скандальна Софія Стужук поплатилася за проросійську позицію: українці зірвали її захід у Варшаві
Джерело:Софія Стужук
Скандальна блогерка Софія Стужук, яка мовчить про війну в Україні, захотіла провести спортивний захід у Варшаві. Проте українці вийшли на протест та скасували цю подію.
Блогерка почала жалітися в соцмережі та заявила, що це зробили через заздрість. Стужук розповіла про інцидент у своєму телеграмі.
Цікаво Це наслідки російської пропаганди, – Ярмак висловився про скандальну блогерку Юлію Вербу
Українці скасували захід Стужук
Скандальна блогерка планувала провести у парку тренування разом з підписниками. Проте українці, які нині перебувають у Польщі, не дозволили цього зробити.
Вони вийшли з плакатами проти Софії Стужук, яка вже давно показала свою проросійську позицію та досі мовчить про війну в Україні.
Софія Стужук показала фото з протесту / Фото з її телеграму
Натомість блогерка так і не зрозуміла, чому українці зірвали її спортивний захід. Стужук подумала, що це сталося не тому, що вона мовчить про війну, а тому, що їй нібито "заздрять".
Чим оскандалилася Софія Стужук
- Блогерка ще до початку війни продемонструвала свою проросійську позицію та називала себе "русской".
- Коли почалося російське вторгнення 24 лютого 2022 року, Стужук виїхала до Латвії та нічого не коментувала нічого. Згодом блогерка закрила свої соцмережі для українців. До України вона не збирається повертатися.
- У її іменних-гівевеях беруть участь російські блогери, які підтримують війну в Україні. Також на п'ятому місяці війни Стужук рекламувала представників країни-терориста.
- Раніше Софія Стужук навіть знайшла "виправдання" масованому удару по Україні. На думку блогерки, Росія запустила ракети на міста через те, що українці раділи ударам по Кримському мосту.