Украинские знаменитости продолжают призывать известных личностей высказываться против российско-украинский войны. Катя Осадча обнародовала обращение к Софии Стужук и Александру Ревве.

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Катя Осадча упрекнула Стужук и Ревви

Александр Ревва – российский комедийный актер и певец, но он родился в Донецке и учился там. Как отметила Катя Осадча, благодаря украинскому паспорту у него была возможность "спокойно летать себе по корпоративам в Украине".

Александр! Скажу и вам, украинский паспорт нужно заслужить! Украинский паспорт означает активную позицию. Ждем,

– написала Катя Осадчая.



Катя Осадчая обращается к звездам / Фото из инстаграм-сториз Кати Осадчей

Катя Осадча обратилась и к украинской скандальной блоггерке Софии Стужук, которая продолжает молчать о войне в Украине.

Отметим , что в День единства, который праздновали в Украине 16 февраля, София Стужук отдыхала в Дубае. Там она назвала себя россиянкой .

"Нейтралитет с украинским паспортом не пройдет", – обратилась к блоггерке Катя Осадчая.



Катя Осадчая обращается к звездам / Фото из инстаграм-сториз Кати Осадчей