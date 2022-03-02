Украинские знаменитости продолжают призывать известных личностей высказываться против российско-украинский войны. Катя Осадча обнародовала обращение к Софии Стужук и Александру Ревве.
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Катя Осадча упрекнула Стужук и Ревви
Александр Ревва – российский комедийный актер и певец, но он родился в Донецке и учился там. Как отметила Катя Осадча, благодаря украинскому паспорту у него была возможность "спокойно летать себе по корпоративам в Украине".
Александр! Скажу и вам, украинский паспорт нужно заслужить! Украинский паспорт означает активную позицию. Ждем,
– написала Катя Осадчая.
Катя Осадчая обращается к звездам / Фото из инстаграм-сториз Кати Осадчей
Катя Осадча обратилась и к украинской скандальной блоггерке Софии Стужук, которая продолжает молчать о войне в Украине.
"Нейтралитет с украинским паспортом не пройдет", – обратилась к блоггерке Катя Осадчая.
Катя Осадчая обращается к звездам / Фото из инстаграм-сториз Кати Осадчей
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