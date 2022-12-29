Сєрга пішов добровольцем, а Лобода збирає на Ірпінь: зірки, які отямилися після вторгнення Росії

До 24 лютого чимало українських артистів "паслися" в Росії та заробляли криваві рублі. На жаль, багато з них досі нічого не усвідомили та прогнулися під режим, а деякі несподівано зробили вибір на користь України та захопили позицією.

Підсумовуючи 2022 рік, 24 канал нагадує, хто з зірок-гастролерів став на сторону добра та так чи інакше допомагає проганяти окупантів з української землі. Про добровольця ЗСУ Колю Сєргу, який жив у Москві після окупації Криму, кліпмейкера Алана Бадоєва, який знімав відео путіністам, та навіть несподіване розкаяння Наді Дорофєєвої читайте в нашому матеріалі.

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Світлана Лобода

Чи не найрадикальніше свою позицію після 24 лютого змінила співачка Світлана Лобода. Якщо на п'ятий день війни вона заливалася слізьми, зверталася до "людей, які вершать долі", просила "закінчити все це пекло", то за місяць вперше визнала Росію винною у вторгненні в Україну. У шоу-бізі кажуть, що всі ці тижні гастролерка зважувала, що втратить, підтримавши Україну, але сама вона запевняє, що не сміла йти проти Кремля, бо виїжджала з країни-агресорки та вивозила сім'ю, команду.

У червні Світлана Лобода навіть приїжджала у зруйнований Ірпінь, де виросла, адже пообіцяла половину своїх гонорарів віддавати на відбудову дитсадка. За ці десять місяців вона відкрила центр психологічної допомоги, задонатила найбільшу суму у фонд Маші Єфросиніної, випустила два україномовні треки – "Молитва", "Два незнайомці" – та проїхала з благодійним туром на підтримку України. Ледь не на кожному своєму концерті ексгастролерка огортається синьо-жовтим прапором і співає легендарний "Щедрик" Леонтовича, щоправда, за 8 років роботи в Росії так і не перепросила. Натомість заявила, що не повернеться туди до зміни режиму.

Повернутися ми не можемо, і не повернемося доти, доки влада так поводитиметься, доки вона вбиватиме, винищуватиме наш народ. Я не бачу можливості навіть думати про те, що можу повернутися до Москви і жити в Росії. Це виключено,

– наголошувала Лобода в липні.

Світлана Лобода з українським прапором / Фото з інстаграму артистки

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Макс Барських

громадський діяч і волонтервважає, що українцям не варто пробачати Лободі, адже навіть зараз вона не визнає, що проти її концертів протестували не на замовлення, а через гастролі в Росії та її фінансування.

Макс Барських, який був шалено популярний у Росії та їздив туди з концертами, теж визначився, на чиєму він боці. Співак викреслив агресорку зі своєї географії, назвав "нікому непотрібною" та заборонив використовувати там свою музику.

Я готовий пожертвувати всією своєю кар'єрою заради України та щоб врятувати людей тут. Мені байдуже, якщо стану вигнанцем в Росії, заради Бога,

– казав артист ще в березні.

Він навіть вступив до лав ЗСУ, але після навчань на полігоні повернувся на сцену. Макс Барських виступав для переселенців, розповідав про війну на конференції церемонії Billboard Music Awards у Лос-Анджелесі та передавав гроші на ЗСУ зі своїх благодійних концертів по світу.

Макс Барських на концерті в Одесі / Фото з інстаграму співака

Алан Бадоєв

зі служби Макса Барських кепкував лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя. Він цікавився: "А де Макс Барських служить? Знаю, що Сашко Положинський пішов до Маркуса, я бачив це. Бачив в одній з рот Віталіка Кириченка з гурту "Нумер 482". Мені цікаво, а де Барських?" Сам же артист пояснював, що записався резервістом, щоб "підтримати дух".

Іменитий кліпмейкер Алан Бадоєв – чи не єдиний, хто публічно, відкрито розкаявся за роботу в Росії. Він визнав, що "розмазував кордони між Україною та Росією, максимально демонстрував "дружбу народів", створював спільну "творчу подушку", адже знімав кліпи Сергію Лазарєву, Філіпу Кіркорову, Поліні Гагаріній, які за Путіна та війну.

За цей місяць я багато обміркував. Я розумію, наскільки це жахливо, безвідповідально,

– заявив Алан Бадоєв у квітні.

Режисер перейшов на українську мову, принаймні в публічному просторі, та працює над документальним фільмом "Довга доба". Це хроніка війни очима українців, адже у стрічку ввійшли реальні кадри, відзняті народом.

Алан Бадоєв створив фільм "Довга доба" / Фото з інстаграму режисера

Іван Дорн

Співак, який давав "братські" концерти в Росії, у перший же день повномасштабної війни припинив співпрацю з росіянами – брендами та артистами, які були пов'язані з його лейблом Masterskaya. Він закрив свій музичний каталог і для білорусів. Він передав мільйони гривень з концертів у благодійні фонди, але на українську, на відміну від Бадоєва, переходити не хоче.

Мова ні в чому не винна, попри те, що в першу чергу, нею користується головний ворог України – Російська Федерація. Це теж частина нашої історії, частина культури,

– вважає чомусь Іван Дорн.

Йому, як і багатьом іншим українським зіркам, на 50 років заборонили в'їзд у Росію, але артист не виключає, що ще повернеться туди – коли зміниться влада, а всі росіяни вибачаться перед Україною, визнають наші кордони та незалежність. Або ж коли "Москва буде під українським прапором".

Іван Дорн / Фото з інстаграму співака

Віра Брежнєва

Дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва теж ніяк не перепросила за кар'єру в Росії, де заперечувала, що є українською співачкою, й досить опосередковано назвала її винною в бомбардуваннях і вбивствах: "Усі до одного українці благають російських солдатів – не приходьте. Не вбивайте. Немає у цієї війни сенсу. Немає їй виправдання". Тож досі невідомо, чи зав'язала вона з російськими гастролями.

У березні артистка мовчки волонтерила в пункті гуманітарної допомоги в Італії, перераховувала гроші на притулок "Місто добра" в Чернівцях, а не так давно повернулася в шоу-біз з українською піснею "Вишиванка" в дуеті з TAYANNA.

Я – Віра. І я – українка. Зараз у моїй країні війна, саме тому взагалі не до концертів, ні до чого. Але щось не могла я більше сиділи і просто робити хороші справи. Увесь цей час я зі своєю країною, я допомагаю,

– зі сльозами заявляла Віра Брежнєва на концерті в Латвії.

Віра Брежнєва / Фото з інстаграму співачки

Софія Ротару

У народної артистки та національної легенди України Софії Ротару теж мовчазна підтримка. Після фестивалів "Пісня року" та новорічних вогників вторгнення Росії застало її в Києві. 28 лютого вона писала, що "російські ракети знищують мирних жителів, дітей та руйнують міста", а з нагоди ювілею відкрила збір на допомогу дружинам і дітям військових, які на війні або загинули.

Софія Ротару час від часу реагує на масовані обстріли країни-терориста, але досі ніяк не коментує свою багаторічну діяльність у Росії. Тож поки невідомо, чи поїде вона туди з гастролями, чи все ж поставила хрест на кривавих заробітках.

Софія Ротару в рідному селі Маршинці / Фото з інстаграму співачки

Андрій Бєдняков

Тревел-блогера та ексведучого "Орла і решки" Андрія Бєднякова важко назвати гастролером, адже в Росії він бував значно рідше, ніж Лобода та Брежнєва, але він теж розкаявся за зйомки в Москві.

Чи соромно мені за це? Так. Розуміючи зараз, скільки там було таких "Z" і "V". Це мене не виправдовує, і я не намагаюсь це робити. Знімався? Мудак. Продавав? Мудак. Але у мене завжди була чітка позиція, і там її всі знали. Вони знали, що для мене Крим – це Україна,

– заявив Андрій Бєдняков в одному з інтерв'ю.

Однак ведучий додав, що від багатьох російських проєктів відмовився, не повівся навіть на величезні гроші "Першого каналу", бо завжди хотів працювати в Україні, вдома.

Андрій Бєдняков розкаявся за роботу в Росії / Скриншот з відео

Коля Сєрга

Зірковий захисник, який очолює "Культурний десант", ще 2020 року визначився, що з Україною, та переїхав з Москви до Києва. Однак все ж пояснив, чому попри війну та окупацію Криму будував кар'єру в Росії.

Я весь час шукав, де мені краще, і пропускав цю потребу через призму різних цінностей. І, безумовно, одна з найбільш відчутних цінностей – матеріальна. Де я зможу заробляти, щоб забезпечити свою сім'ю, де я зможу жити в комфорті. Потім у якийсь момент я зрозумів, що це не приносить мені щастя, радості,

– зізнався Коля Сєрга.

Він заявляє, що вступив у ЗСУ та засудив Росію після 24 лютого, бо побачив, що це чисте зло. Так само на несправедливість відреагували його брат, який служить парамедиком, і батько, який спочатку не вірив в Україну, а потім вийшов на позиції під Херсоном.

Коля Сєрга з бійцями 72 бригади ЗСУ / Фото з інстаграму шоумена

До речі, деякі українські зірки, які не були зорієнтовані на російський ринок, теж виправдалися за свою позицію до 24 лютого: