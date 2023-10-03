Так, 24 Канал зібрав добірку про українських знаменитостей, які загинули в ДТП. Про Андрія Кузьменка, Ігора Пелиха та Марину Поплавську – читайте далі.

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Андрій Кузьменко "Скрябін"

Знаменитий український співак пішов з життя у віці 46 років. Він загинув в автокатастрофі, коли його автомобіль зіштовхнувся з молоковозом, що не залишило шансів на життя артисту. Страшна трагедія сталася 2 лютого 2015 року. Саме в цей день співак повертався з власного концерту в Кривому Розі, а 1 лютого він презентував свій останній кліп на пісню "Дельфін".

Загибель Андрія Скрябіна стала великою втратою для української музичної сцени, і його творчість залишилася важливою частиною культурної спадщини України.

Зазначимо, що передчасна смерть виконавця, яка сталася 2 лютого 2015 року, залишається темою гострих дискусій і сьогодні. За даними службового розслідування, смерть Кузьми сталася внаслідок перевищення швидкості та подальшої втрати керування на слизькій дорозі. Однак чимало шанувальників переконані, що аварію навмисно спровокували треті особи, нібито через безстрашну критику Андрієм влади.



Кузьма з мамою/ Фото з відкритих джерел

Ігор Пелих

Чоловік був автором та ведучим одного із перших тревел-шоу на українському телебаченні "Галопом по Європах". Окрім яскравої кар'єри в ефірі він успішно заснував власну продюсерську компанію "Роги і копита". Крім того, Ігор продемонстрував свої здібності на радіо.

Втім, 8 травня 2009 року життя і кар'єру Ігоря раптово обірвала жахлива автокатастрофа. Автівка, в якій на той момент перебував журналіст, хотіла обігнати сусіднє авто, втім водію не вдалося впоратись із керуванням. В наслідок цього відбулося зіткнення двох автомобілів на високих швидкостях. Це сталося на перетині проспекту Перемоги в Києві. На жаль, від важких травм телеведучий помер на місці події.



Ігор Пелих / Linchonisti.net

Марина Поплавська

Артистка "Дизель шоу", яку вважали "родзинкою" програми, за трагічним поворотом подій загинула 20 жовтня 2018 року. Пасажирський автобус, який перевозив акторський склад "Дизель шоу" зі Львова до Києва після виступу, зіткнувся з вантажівкою. Основний удар припав на праву передню частину автобуса, де й сиділа Марина Поплавська. Трагічний інцидент трапився біля села Мила. Серед акторів поранення також отримали актриса Яна Глущенко, Євген Сморигін та Єгор Крутоголов.

Відомо, що Марину Поплавську поховали в закритій труні в рідному Житомирі.



Марина Поплавська / Фото з відкритих джерел