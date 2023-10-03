Так, 24 Канал собрал подборку об украинских звездах, которые погибли в ДТП. Об Андрее Кузьменко, Игоре Пелихе и Марине Поплавской – читайте дальше.

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Андрей Кузьменко "Скрябин"

Культовый украинский певец ушел из жизни в возрасте 46 лет. Он погиб в автокатастрофе, когда его автомобиль столкнулся с молоковозом, что не оставило шансов на жизнь артисту. Страшная трагедия произошла 2 февраля 2015 года. Именно в этот день певец возвращался с концерта в Кривом Роге, а 1 февраля он представил свой последний клип на песню "Дельфин".

Гибель Андрея Скрябина стала большой потерей украинской музыкальной сцены, и его творчество осталось важной частью культурного наследия Украины.

Отметим, что преждевременная смерть исполнителя остается темой острых дискуссий и сегодня. По данным служебного расследования, смерть Кузьмы произошла в результате превышения скорости и последующей потери управления на скользкой дороге. Однако многие поклонники убеждены, что аварию намеренно спровоцировали третьи лица, якобы из-за бесстрашной критики Андреем власти.



Кузьма и его мама/ Фото из открытых источников

Игорь Пелих

Мужчина был автором и ведущим одного из первых тревел-шоу на украинском телевидении "Галопом по Европам". Кроме яркой карьеры в эфире он успешно основал собственную продюсерскую компанию "Рога и копыта". Также Игорь продемонстрировал свои способности на радио.

Но 8 мая 2009 года жизнь и карьеру Пелиха внезапно оборвала ужасающая автокатастрофа. Автомобиль, в котором на тот момент находился журналист, хотел обогнать соседнее авто, однако водителю не удалось справиться с управлением. В результате произошло столкновение двух автомобилей на высоких скоростях. Это случилось на пересечении проспекта Победы в Киеве. К сожалению, от тяжелых травм телеведущий скончался на месте происшествия.



Игорь Пелих / Фото Linchonisti.net

Марина Поплавская

Артистка "Дизель шоу", которая была "изюминкой" программы, по трагическому повороту событий погибла 20 октября 2018 года. Пассажирский автобус, который перевозил актерский состав "Дизель шоу" из Львова в Киев после выступления, столкнулся с грузовиком. Основной удар пришелся на правую переднюю часть автобуса, где и сидела Марина Поплавская. Трагический инцидент произошел у села Мила. Среди актеров ранения также получили актриса Яна Глущенко, Евгений Сморыгин и Егор Крутоголов.

Известно, что Марину Поплавскую похоронили в закрытом гробу в родном Житомире.



Марина Поплавская / Фото из открытых источников